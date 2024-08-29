Японские ученые соберут самый мощный суперкомпьютер в мире

Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии (MEXT) объявило о планах по созданию нового суперкомпьютера.

© ferra.ru

Устройство станет преемником Fugaku и шагнет в эру Zettascale. Разработка, получившая название Fugaku Next, будет осуществляться научно-исследовательским институтом RIKEN в сотрудничестве с Fujitsu.

Проект получит начальное финансирование в размере $29.06 млн, а общее государственное субсидирование составит около $761 млн. Старт разработки намечен уже на 2024 год, а ввод в эксплуатацию — на 2030-й.

Fugaku Next будет обладать вычислительной мощностью порядка 50 экзафлопс, с возможностью масштабирования до более чем одного зеттафлопса (>1000 экзафлопс).

Это значительно превысит возможности современных суперкомпьютеров, таких как Frontier и Aurora, которые едва превышают один экзафлопс.