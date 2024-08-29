Опровергнута галактическая аномалия в ранней Вселенной

Астрономы Техасского университета в Остине опровергли выводы прежних наблюдений, согласно которым ранние галактики были аномально массивными. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

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Предполагалось, что некоторые галактики в ранней Вселенной имеют чрезвычайно большую массу, что противоречило предсказаниям стандартной модели космологии. Однако новое исследование показало, что эти галактики на самом деле гораздо менее массивны, чем изначально считалось. Оказалось, что черные дыры внутри этих галактик усиливают их яркость, создавая ложное впечатление об их массе.

В ходе исследования использовались данные проекта CEERS, направленного на изучение эволюции Вселенной. Ученые предположили, что дополнительный свет, исходящий от этих галактик, вызван не звездами, а трением газа, который ускоряется и нагревается в аккреционных дисках черных дыр. Это приводит к увеличению яркости галактик, что заставляет их выглядеть более массивными.

После исключения галактик с черными дырами из анализа оставшиеся галактики оказались вполне совместимыми с предсказаниями стандартной модели космологии. Это опровергает предположение, что обнаруженные ранние галактики могут поставить под угрозу теорию эволюции Вселенной.

Тем не менее исследование показало, что в ранней Вселенной количество массивных галактик все же превышает ожидания, что может свидетельствовать о более интенсивном процессе звездообразования в те времена. Это открытие указывает на необходимость дальнейшего изучения механизмов формирования звезд в ранней Вселенной.