Компанию Илона Маска обвинили в загрязнении воздуха

Организация «Южный центр экологического права» из США заявила, что компания Илона Маска в области искусственного интеллекта xAI виновна в загрязнении воздуха. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNBC.

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Как считают в организации, компания Маска использует ненормированные газовые турбины для выработки электричества, которые создают загрязнение воздуха. Отмечается, что турбины расположены в штате Теннесси — всего 18 газовых установок.

«"Южный центр экологического права" <...> направил письмо в департамент здравоохранения округа Шелби <...> и в региональный офис Агентства по охране окружающей среды США <...> с просьбой провести проверку в отношении xAI по ненормированному использованию турбин и загрязнению воздуха, которое они создают», — сообщили в организации.

В центре также добавили, что xAI «потребляет огромное количество электроэнергии», при этом использует турбины, которые выбрасывают в атмосферу вредные вещества. При этом сама компания, по мнению центра, отличается непрозрачностью и закрытостью от общественности.

Ранее ученые выяснили, что загрязнение воздуха усиливает опасность гроз.