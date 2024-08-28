Евросоюз расследует занижение Telegram данных о числе пользователей

Евросоюз начал расследование в отношении Telegram. Брюссель подозревает руководство мессенджера в предоставлении заниженных данных о числе пользователей, пишет обозреватель Генри Фой в статье для Financial Times.

По его данным, Евросоюз жестко регулирует социальные сети и мессенджеры. Вместе с тем, к платформам, число пользователей которых не превышает 45 млн человек, требования не столь высокие.

Руководство Telegram заявило, что по состоянию на февраль 2024 года 41 млн жителей Евросоюза пользовался услугами сервиса. В августе оно должно было представить новый отчет, но отделалось сообщением о том, что «цифра активных пользователей из европейских стран значительно меньше 45 млн».

В Евросоюзе подчеркнули, что отказ от предоставления детального отчета нарушает правила организации. В связи с этим было инициировано расследование, пояснил автор статьи.

Генри Фой предположил, что расследование ЕС установит реальную цифру. В том случае, если она окажется выше порогового значения, к Telegram будут предъявлены повышенные требования в сфере модерации контента, обмена данными с Еврокомиссией, отметил обозреватель.

Кроме того, площадке придется взять на себя обязательства по борьбе с распространением дезинформации, наркотрафиком и контрабандой.