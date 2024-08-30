Найдена древняя печать с изображением каменного «демона»

Каменную печать периода Первого Еврейского Храма обнаружили археологи у Южной стены Храмовой горы в Иерусалиме. Возраст артефакта оценили в 2700 лет.

© Мир 24

На печати сохранилось имя, написанное палеоеврейскими письменами, и изображение крылатого «демона».

Такие печати использовались как амулеты, а также как инструмент для подписи документов. Крылатая фигура располагалась в центре печати. Она была изображена в профиль и дополнена крыльями, на голове – головной убор в виде шапки или короны. Надпись на артефакте в переводе гласила: «Для Йехоэзера, сына Хошаяху».

Археологи подчеркнули, что печать является «чрезвычайно редкой и ценной находкой». Крылатые «джинны» считались защитными фигурами, но их никогда раньше не находили в Израиле.

«Фигуры крылатых демонов известны в неоассирийском искусстве IX-VII веков до нашей эры, и они считались своего рода демонами-защитниками», – рассказали исследователи.

Амулет являлся символом власти и был изготовлен на очень высоком уровне. Вероятно, его владелец занимал высокий пост в администрации Иудейского царства.

Ученые допустили, что амулет мог принадлежать человеку, упомянутому в Библии. Имя «Йехоэзе» встречается в Библии в сокращенном виде как «Йоэзер» – это был один из воинов царя Давида. Археологи также добавили, что открытие печати позволяет по-новому понять влияние Ассирийской империи на Иудею, особенно на Иерусалим, сообщает The Jerusalem Post.

Ранее сообщалось, что в храме Гроба Господня в Иерусалиме нашли утерянный алтарь крестоносцев. Он пропал после пожара.