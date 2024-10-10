Как правильно выбрать настольный коврик?

Настольный коврик — это что-то вроде большого коврика для мыши, который покрывает значительную часть рабочего стола. Он может сделать компьютерный (или любой другой) стол гораздо более комфортным, но для этого нужно подойти к выбору коврика с умом. Портал slashgear.com рассказал, на что стоит обращать внимание.

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Подберите подходящий размер

Прежде чем отправляться за покупками, надо понять, какой размер поместится на вашем столе. Замерьте рабочую площадь стола и подумайте, какая периферия должна на нем помещаться, будь то клавиатура, мышь, тачпад, подушка для запястья, смартфон или планшет для рисования. Уже потом можно заходить на сайты магазинов и смотреть размеры. Некоторые люди предпочитают коврики, которые покрывают всю площадь стола, а другие — напротив, стараются не тратить место зря.

Правильные материалы

Настольные коврики изготавливаются из самых разных материалов, от натуральной кожи до микрофибры, полиэстера и кашемира. Пластиковые коврики будут самыми дешевыми и простыми в обслуживании, но здесь нет какого-то единственно верного материала. Подбирайте тот, что больше вам по душе и по кошельку.

Твердость и мягкость

Для геймеров плотность коврика может быть важной. Если вы предпочитаете игры, где важна скорость реакции, то желательно подобрать коврик с минимальным трением. Чаще всего это значит, что нужны гладкие и более твердые поверхности, по которым мыши проще скользить. В то же время, более высокое сопротивление обеспечивает большую степень контроля.

К тому же, помните, что вы наверняка будете заниматься и другими вещами на коврике. Например, рисованием, написанием текстов или прочими хобби.

Простота обслуживания

Наконец, любой коврик, вне зависимости от материала и других характеристик, нуждается в уходе. Его желательно держать подальше от прямых солнечных лучей и быстро протирать, если на него вдруг попадет какая-либо жидкость. Некоторые материалы можно стирать на мягком режиме в стиральной машине, а другие придется мыть исключительно руками. Ознакомьтесь с инструкциями от производителя — иначе вы ненароком можете сильно сократить срок службы коврика.