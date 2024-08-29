$91.44-0.04102.08-0.21
Почта

iPhone получат больше памяти в 2025 году

В 2025 году компания Apple значительно увеличит объем оперативной памяти новых iPhone. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на известного инсайдера Phone Chip Expert.

iPhone получат больше памяти в 2025 году
© globallookpress.com

По информации инсайдера, все модели серии iPhone 17 получат больше оперативной памяти, чем предешественники. Так, базовые iPhone 17 и 17 Plus будут иметь 8 гигабайт памяти, флагманские iPhone 17 Pro и 17 Pro Max выйдут с 12 гигабайтами памяти. Для сравнения, актуальные iPhone 15 и 15 Plus вышли с 6 гигабайтами, 15 Pro и 15 Pro Max — 8 гигабайтами оперативной памяти.

Главной причиной апгрейда инсайдер назвал новые и более продвинутые функции искусственного интеллекта (ИИ), которые появятся на смартфонах Apple в следующем поколении.

«Поэтому если вы планируете пользоваться ИИ на смартфоне, лучше подождать до 2025 года и купить iPhone 17», — подчеркнул Phone Chip Expert.

Больший набор памяти необходим и для того, чтобы устройство могло обрабатывать запросы пользователя локально, то есть с использованием мощностей гаджета. В противном случае смартфону придется передавать данные в интернет.

В конце августа корпорация Apple сообщила о том, что осенняя презентация продуктов состоится 9 сентября. Мероприятие состоится в 20:00 по Москве, на презентации должны представить смартфоны серии iPhone 16.

Наука и техника
Apple