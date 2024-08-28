Россияне назвали худший смартфон Apple

Сервис CDEK. Shopping провел опрос среди россиян, чтобы выяснить их отношение к моделям iPhone и ожидания от нового iPhone 16. По результатам опроса, лучшим смартфоном от Apple признан iPhone 11, а наименее популярным оказался iPhone 4s.

Свыше трети респондентов считают, что стоимость iPhone 16 превысит 150 000 рублей, однако лишь 19,2% готовы потратить такую сумму. Наибольший интерес у пользователей вызывает улучшенное «железо» и характеристики новой модели, тогда как дизайн волнует лишь 5,2%.

Опрос также показал, что 60% россиян предпочитают iPhone 11, тогда как только 4,2% отдали предпочтение iPhone 4s. Большинство россиян приобретают новый смартфон только при возникновении проблем с предыдущей моделью: 53% меняют телефон при появлении сбоев, а 14,8% — только в случае его полной поломки.

Таким образом, несмотря на высокий интерес к новинкам Apple, россияне все чаще предпочитают стабильность и практичность при выборе нового гаджета.