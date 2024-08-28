Эксперт дал совет пользователям Telegram

Мессенджер Telegram пока не станут удалять из App Store, но пользователям площадки стоит сделать резервную копию данных, удалить конфиденциальную переписку и пользоваться секретными чатами. Об этом в беседе с «РИА Новости» заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Он назвал удаление Telegram сейчас бессмысленным, поскольку тогда весь смысл ареста его основателя Павла Дурова исчезнет. В связи с этим Зыков призвал всех пользователей мессенджера успокоиться.

«Однако стоит сделать бэкап данных, удалить конфиденциальную переписку и дальше спокойно пользоваться для приватности общения секретными чатами. В них сквозное шифрование, то есть данные хранятся не на сервере, а на смартфонах конечных пользователей», — добавил он.

При этом Зыков признал, что задержание Дурова влияет на жизнь Telegram, особенно на криптовалюту TON, которая продолжает падать, но в остальном все осталось прежним. Эксперт считает, что в случае ареста основателя площадки ее управление может временно перейти к вице-президенту Илье Перекопскому или к экс-главе «Вконтакте» Андрею Рогозову, который присоединился к блокчейн-проекту TON в 2022 году.