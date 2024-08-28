Эксперт рассказал об угрозе блокировки для пытающихся ускорить работу YouTube операторов

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о попытках российских операторов связи самостоятельно ускорить работу видеохостинга YouTube для своих абонентов.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в одном из операторов связи и на телеком-рынке сообщил, что российские провайдеры внедряют на своих сетях решения, которые позволяют абонентам преодолевать замедление видеохостинга YouTube.

Как правило, созданием «тоннелей» для доступа своих абонентов к YouTube занимаются небольшие операторы в регионах. При этом уже есть ряд операторов, которых тотально заблокировали [за подобные действия]. Эльдар Муртазин Ведущий аналитик Mobile Research Group, аналитик ИИ и рынка мобильной связи

Крупные федеральные операторы связи не пытаются ускорить работу видеохостинга, подчеркнул эксперт.

«Это связано с тем, что для них существуют риски применения санкций со стороны Роскомнадзора за обход блокировок», - сказал он.

По словам одного из источников «Коммерсанта», компании пробуют самостоятельно ускорить YouTube, исходя из отсутствия официального объявления регуляторов о причинах замедления работы сервиса в России.

«Официальное объявление регуляторов для операторов существует, их известили о возможности блокировки. Такого объявления не существует для всех остальных, для публики», - прокомментировал специалист.

Перспективы восстановления скорости работы YouTube в России в настоящее время остаются неясными, подчеркнул эксперт.

«Думаю, в дальнейшем операторы не станут обходить блокировки», - добавил Муртазин.

Согласно результатам исследования Mediascope, россияне стали меньше проводить времени за просмотром видео на YouTube после замедления сервиса.