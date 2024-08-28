Linux обрел рекордную популярность среди пользователей ПК

Доля Linux на мировом рынке операционных систем достигла почти 4,5%, что указывает на увеличение интереса пользователей к этой системе по сравнению с другими ОС. Если сохранится текущая тенденция, доля Linux может достичь 5,0% в начале 2025 года. Об этом сообщает издание Wccftech.

В 2024 году популярность Linux с открытым исходным кодом продолжит расти. Впервые доля Linux на мировом рынке достигла рекордных 4,44%, что делает ее третьей по популярности среди всех ОС. Windows остается на первом месте, на втором месте – macOS X. Хотя доля различных операционных систем выше, чем у Linux, последняя пользуется большой популярностью благодаря своей гибкости, безопасности и стабильности.

Согласно последним статистическим данным Statcounter, в июле 2024 года общая доля Linux на мировом рынке операционных систем увеличилась примерно на 0,39%, с 4,05 до 4,44% в месячном исчислении. Это первый случай, когда операционная система приблизилась к отметке в 4,5%.

Благодаря своей гибкости ОС Linux позволяет пользователям модифицировать и улучшать ее в соответствии со своими потребностями. В настоящее время она также используется в популярных игровых карманных компьютерах, таких как Steam Deck, который использует SteamOS на базе Linux.