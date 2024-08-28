Глобальное потепление признали угрозой для виноделия

Изменение климата угрожает виноделию в Южной Европе. Сорт винограда асиртико, который используется для изготовления белого вина, оказался близок к исчезновению.

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Виноград произрастает на острове Санторини в Греции. В 2024 году в регионе выдалась необычайно короткая зима, затем температура стала быстро расти, и июнь оказался самым жарким за всю историю наблюдений. Такие условия неблагоприятны для растений.

Местные виноделы заявили, что урожай 2024 года составит всего одну шестую от объема 2022 года. По прогнозам, к 2040 году асиртико может полностью исчезнуть, сообщает CNBC.

Проблемы возникают и в других регионах. Мировое производство вина в 2023 году сократилось на 10% (до 237,3 млн гектолитров), что является самым низким показателем за последние 60 лет. Причиной стали «экстремальные климатические условия», которые отразились на урожае. В Греции производство снизилось на треть, в Италии и Испании – на одну пятую.

«Пока нет окончательных решений, поскольку мы не можем предсказать грядущие изменения или экстремальные погодные условия, с которыми мы можем столкнуться», – отметили виноделы.

Ранее стало известно, что засуха стала угрозой для парфюмерного бизнеса. Снизился урожай растений, которые используются для производства духов.