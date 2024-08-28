С обновлением Telegram могут возникнуть проблемы после ареста Дурова

После ареста основателя Telegram Павла Дурова могут возникнуть проблемы с обновлением мессенджера. Об этом Daily Storm на условиях анонимности рассказал сотрудник мессенджера.

© Газета.Ru

По его словам, пока процесс формирования обновлений Telegram был остановлен, потому что вещами, которые были связаны с утверждением нового функционала, занимался сам предприниматель. Он отметил, что сотрудники не знают, кто будет заниматься управлением вместо Дурова, если его арест продлится.

«Мы ожидаем более подробной информации, связанной с официальным процессом над Павлом. [Обстановка] напряженная, к сожалению, много процессов держится на Паше. Обычно он занимается разработкой плана обновлений, сам тестирует новый функционал и одобряет обновления», — сказал источник.

Директор факультета медиа университета «Синергия» Александр Анучкин до этого говорил, что обычным жителям России, которые используют Telegram для просмотра кулинарных рецептов, можно не опасаться последствий ареста Павла Дурова. Он назвал приватность этого ресурса большим мифом.

Дурова арестовали 24 августа в аэропорту Ле Бурже. Основная претензия властей к Telegram и предпринимателю — зашифрованные сообщения в мессенджере. Основателю мессенджера грозит до 20 лет тюрьмы.