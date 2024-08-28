Российские компьютеры заняли 47% рынка в первой половине 2024 года

Российские ретейлеры за первые шесть месяцев 2024 года продали около 1,2 млн персональных компьютеров (ПК) на сумму 32,6 млрд руб., что на 46% больше в количественном выражении и на 21% — в денежном, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «М.Видео-Эльдорадо».

При этом доля российских ПК достигла 47% от общего объема продаж. Среди отечественных производителей лидируют Depo, ICL и iRu, а среди иностранных брендов наиболее популярными стали китайская Thunderobot и тайваньская MSI. Средняя цена офисных компьютеров снизилась на 17% по сравнению с первым полугодием 2023 года и составила около 22 тыс. руб.

Схожие данные приводит IT-холдинг Fplus, сообщая о продаже 1,5 млн ПК на сумму 32,6 млрд руб. В количественном выражении лидируют малоизвестные бренды (29,7%), Xiaomi (15,2%), собственные торговые марки (СТМ) ритейлеров (8,8%), iRu (7,5%) и «Сбер» (4,5%). В денежном выражении впереди СТМ (21,2%), малоизвестные бренды (17,6%), iRu (11,5%), MSI (6,9%) и Acer (5,6%).

По данным Fplus, российские бренды занимают 19,6% рынка в количественном выражении и 41,2% — в денежном. В сегменте десктопов и моноблоков отечественные производители лидируют: на продукцию iRu (45,4%) и Depo (3,1%) приходится почти половина всех продаж, еще 47,2% — на СТМ.

Отмечается, что покупатели все чаще обращают внимание на цену, а не на бренд, что объясняет растущую популярность ПК неизвестных брендов. Эти устройства дешевле, а их технические параметры можно улучшить за счет замены компонентов.