Первая ступень Falcon 9 перевернулась при посадке на морскую платформу

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 перевернулась и загорелась во время посадки на морскую платформу A Shortfall of Gravitas. Об этом компания Илона Маска SpaceX сообщила в соцсети X.

В итоге в SpaceX решили отказаться от своего второго за ночь пуска, чтобы дать команде время на оценку данных о ЧП со ступенью-ускорителем. Новую дату запуска компания объявит позже.

«После успешного подъема первая ступень ускорителя Falcon 9 перевернулась, приземляясь на A Shortfall of Gravitas. Команды оценивают данные полета и состояние ускорителя. Это был его 23-й запуск», - подчеркнули в SpaceX.

Видео с космодрома у мыса Канаверал демонстрирует, что ступень Falcon 9 приземлилась на платформу, после чего почти сразу же перевернулась и оказалась охвачена огнем. Это первый с 2021 года случай, когда ступень ракеты не смогла успешно приземлиться после вывода полезной нагрузки на орбиту. В рамках этого пуска Falcon 9 доставила груз из 21 спутника для сети Starlink. Второй пуск также должен был доставить груз для Starlink.

Технология, используемая в Falcon 9, позволяет многократно использовать ступени разгонного блока. Это значительно снижает общую стоимость запуска ракеты. Этот процесс чрезвычайно сложен с технической точки зрения, и на начальном этапе разработки ступени разгонного блока часто взрывались.