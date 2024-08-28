Ученые обнаружили удивительное свойство организма летучих мышей

Американские ученые из Инстиута медицинских исследований Стоуэрса в штате Канзас обнаружили, что летучие мыши отличаются исключительной устойчивостью к высокому уровню сахара в крови. Количество глюкозы в их организме было бы несовместимо с жизнью для любого другого млекопитающего, включая человека.

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Исследование опубликовано в научном журнале Nature Ecology & Evolution (NEE).

«Наше открытие говорит о самом высоком уровне сахара в крови, который мы когда-либо наблюдали в природе, — это то, что было бы летальным, вызывающим кому уровнем для млекопитающих, но не для летучих мышей», — отметили авторы статьи.

Тридцать миллионов лет назад неотропическая листоносая летучая мышь выживала исключительно за счет насекомых. С тех пор эти летучие мыши разделились на множество различных видов, меняя свой рацион в диапазоне от фруктов и нектара до мяса и крови.

Чтобы выяснить, как летучие мыши разнообразили свой рацион, команда отправилась в джунгли Центральной Америки, Южной Америки и Карибского бассейна. Ученые измерили толерантность глюкозы почти у 200 особей 29 видов, пойманных в дикой природе.

Механизм поддержания уровня сахара в крови в узком, здоровом диапазоне называется гомеостазом глюкозы, который обычно регулируется гормоном инсулином. Различные виды листоносых летучих мышей демонстрируют спектр адаптаций к гомеостазу глюкозы, начиная от изменений в анатомии кишечника и заканчивая генетическими модификациями белков, которые транспортируют сахар из крови в клетки.

Исследователи выяснили, что нектарные летучие мыши имеют постоянную экспрессию гена, ответственного за транспорт сахара. Такая же черта есть у колибри.

По словам ученых, их открытие поможет создать новые методы лечения диабета и других метаболических заболеваний у людей.