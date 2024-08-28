В Москве запустили первую беспилотную «Ласточку»

«Российские железные дороги» (РЖД) сообщили о запуске первого в России беспилотного поезда «Ласточка», который начал перевозить пассажиров на Московском центральном кольце (МЦК), передают «Известия».

Уточняется, что машинист транспорта присутствует в кабине, однако он не управляет поездом, а контролирует и открывает двери для пассажиров. Данный уровень автоматизации является третьим. С 28 августа поезд будет курсировать в поток других поездов, которыми управляют машинисты.

Ранее сообщалось, что поезд на водородном топливе FLIRT H2, состоящий из двух пассажирских вагонов с силовым агрегатом посередине, смог проехать без остановок 2803 км за 46 часов. Он был сконструирован компанией из Швейцарии Stadler. Так, поезд побил новый мировой рекорд Гиннеса (GWR).

Такие показатели были достигнуты с использованием управляемого инженерами компании двухвагонного пассажирского состава с водородным двигателем на специальном испытательном полигоне в штате Колорадо, США.