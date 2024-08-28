Первая ступень Falcon 9 перевернулась при посадке на морскую платформу

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 перевернулась при посадке на морскую платформу A Shortfall of Gravitas. Об этом говорится в сообщении компании SpaceX.

"Вслед за успешным подъемом первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 перевернулась после приземления на беспилотный корабль A Shortfall of Gravitas. Команда оценивает данные полета и состояние ракеты-носителя. Это был 23-й запуск ракеты-носителя", - сообщила компания.

Ранее в среду ракета-носитель Falcon 9 была запущена с партией из 21 спутника для пополнения орбитальной группировки Starlink.