Tecno показала трижды складываемый смартфон с 10-дюймовым экраном

Компания Tecno представила концепт трижды складываемого смартфона Phantom Ultimate 2, экран которого в раскрытом состоянии достигает 10 дюймов. Об этом сообщает портал GSMArena.

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Благодаря такой технологии Tecno Phantom Ultimate 2 площадь экрана, сопоставимую с полноразмерными планшетами. В сложенном состоянии диагональ LTPO OLED-дисплея с разрешением 1620х2880 пикселей и соотношением сторон 4:3 составляет 6,48 дюйма.

Отмечается, что толщина Phantom Ultimate 2 в сложенном состоянии составляет всего 11 мм благодаря фирменному двойному шарниру, который рассчитан на 300 тыс. складываний. Двойной шарнир помогает минимизировать складку на месте сгиба экрана.

В Tecno предлагают несколько сценариев использования Phantom Ultimate 2, включая режим ноутбука с нижней половиной, сложенной в виде клавиатуры, в режиме «палатка» для использования двух равных частей экрана, например для перевода разговора двух собеседников. Отмечается, что 10-дюймовый поддерживает режим многозадачности, позволяя запускать три и более приложений одновременно для более удобной работы.

Когда подобное устройство поступит в продажу и по какой цене, не уточняется.