«VK Видео» начал догонять YouTube по популярности среди россиян

«VK Видео» догоняет по популярности в России американский видеохостинг YouTube. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов Telecom Daily. В исследовании, проведенном в начале августа, участвовали более тысячи просматривающих видео онлайн граждан.

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Так, о существовании YouTube знают порядка 97 процентов россиян, которые пользуются видеосервисами, регулярно его просматривают 90 процентов респондентов. В свою очередь, знание пользователей о «VK Видео» приближается к отметке 90 процентов, доля регулярных просмотров составила 51 процент.

75 процентов россиян знают о платформе Rutube, регулярно на ней контент смотрит треть. Про «Дзен» наслышаны 68 процентов, а про видеосервис «Одноклассников» — чуть меньше трети. На фоне замедления YouTube отечественные платформы получили огромную совокупную зрительскую аудиторию.

По данным аналитиков, россияне практически одинаково довольны качеством видео в VK, «Одноклассниках» и YouTube: первые две платформы по данному показателю достигли 4,18 и 4,17 балла из пяти возможных, а зарубежный видеохостинг набрал 4,42 балла.

Рекомендовать YouTube готовы почти половина респондентов, «VK Видео» — 31 процент, «Одноклассники» — 20 процентов, Rutube — 18 процентов, «Дзен» — четыре процента.