У Xiaomi появились большие и дешевые 4K-телевизоры с QLED-матрицей

Компания Xiaomi анонсировала сразу три модели 4K-телевизоров линейки X Pro QLED. Об этом сообщает портал GizmoChina.

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Новинки предлагаются в трех размерах: на 43, 55 и 65 дюймов. Все версии оснащены QLED-панелями с разрешением 4K, а также поддерживают HDR10+, Dolby Vision, Vivid Picture Engine, MEMC и ALLM, что обеспечивает высокое качество изображения.

Телевизоры оснащены двумя динамиками с поддержкой Dolby Audio и DTS:X общей мощностью в 30 Вт. Производитель заявляет, что устройства предлагают кинематографическое звучание. Также отмечается, что новинки получили металлическую рамку.

За производительность Xiaomi X Pro QLED отвечает неназванный четырехъядерный процессор с ядрами Cortex-A55, дополненный 2 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 32 ГБ. «Умные» функции телевизоров обеспечивает операционная система Google TV с поддержкой Chromecast, голосового помощника «Google Ассистента» и интерфейсом PatchWall от Xiaomi.

Стоимость Xiaomi X Pro QLED начинается с 35 тыс. индийских рупий (около 38,1 тыс. руб.).