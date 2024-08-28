Каспийскому морю грозит глобальное обмеление

Каспийское море может значительно обмелеть.

Об этом рассказал научный сотрудник Южного научного центра Российской академии наук, кандидат биологических наук Владимир Ушивцев.

«В данный момент как раз Волга находится в водном дефиците, она очень обмелела, и, соответственно, Каспийское море тоже», – отметил эксперт.

Основной причиной обмеления является то, что из Атлантического моря приходили циклоны, которые наполняли Каспийский бассейн. В связи с изменением климата это прекратилось.

Теперь Каспийское море может быть глобально обмелено. Рекам, входящим в Каспийский бассейн, не хватает осадков.