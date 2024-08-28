В России представили эксклюзивный iPhone в поддержку Дурова

Специализирующаяся на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов российская компания Caviar представила эксклюзивную версию iPhone 15 Pro под названием «#FreeDurov» в поддержку основателя Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает портал iXBT.

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Корпус устройства изготовлен из авиационного титана и украшен гравировкой из слов «Красота и свобода» на русском и французском языке. Это отсылка к фразе Павла Дурова: «Наши ценности — красота и свобода. Менять этот набор на деньги мы не планируем».

Ключевым элементом дизайна является панно с изображением бумажного самолетика, логотипа Telegram, выполненного из авиационного титана и ювелирной эмали. Данная модель доступна ограниченным тиражом в количестве 99 штук в корпусах iPhone 15 Pro и Pro Max. Также устройство предлагается для предзаказа в корпусе iPhone 16 Pro и Pro Max, презентация которых состоится 9 сентября 2024 года.

Стоимость эксклюзивного смартфона, посвященного Павлу Дурову, начинается от 509 тыс. руб. за iPhone 15 Pro #FreeDurov на 128 ГБ, а iPhone 16 Pro — от 579 тыс. руб.