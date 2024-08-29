В ионосфере обнаружили дыру после взрыва ракеты Starship

В РАН впервые зафиксировали уникальную плазменную дыру в ионосфере, возникшую после взрыва космического корабля Starship. Это открытие поможет лучше понять структуру околоземного космического пространства, сообщает официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».

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В ноябре 2023 года компания SpaceX под руководством Илона Маска провела второй испытательный полёт Starship весом 5 тысяч тонн. Примерно через 2 минуты и 40 секунд после старта первая ступень отделилась от корабля и взорвалась на высоте 90 км. Основной модуль продолжил подниматься до 149 км, после чего был уничтожен автономной системой безопасности.

«Международная команда исследователей с участием специалистов из Института солнечно-земной физики СО РАН (Иркутск) нашла необычные последствия в ионосфере в результате взрыва сверхтяжелого космического корабля Starship 18 ноября 2023 года», — сообщает издание.

По словам ведущего научного сотрудника ИСЗФ СО РАН, доктора физико-математических наук Юрия Ясюкевича, запуск ракеты и ее взрыв вызвали неожиданный эффект в ионосфере. Он разъяснил, что космический корабль двигался со скоростью, превышающей скорость звука, создавая конусообразные атмосферные ударные волны, напоминающие те, что возникают за быстро движущимся катером.

Эти волны имели значительную амплитуду, но самым удивительным было наличие множества колебаний и их распространение на север, в то время как обычно наблюдается движение волн на юг. Взрыв космического корабля привел к образованию плазменной дыры в ионосфере — состояния, при котором заряженные электроны исчезают. Обычно такие дыры формируются из-за химических процессов в результате взаимодействия с топливом двигателей.

Ученый отметил, что это первый случай обнаружения нехимической плазменной дыры, возникшей в результате техногенного взрыва.

Ранее была названа причина провала запуска новой ракеты Starship.