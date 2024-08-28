В Иркутске обнаружили дыру в ионосфере после взрыва ракеты Starship

Ученые иркутского Института солнечно-земной физики СО РАН впервые зафиксировали необычную плазменную дыру в ионосфере после взрыва космического корабля Starship. Этот поможет лучше понять устройство околоземного космического пространства, сообщило официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

В ноябре 2023 года компания Илона Маска SpaceX осуществляла второй испытательный полет космического корабля Starship массой 5 тыс. тонн. Примерно через 2 минуты и 40 секунд после старта первая ступень отделилась от аппарата и взорвалась на высоте 90 км. Основной модуль продолжил подъем на высоту 149 км и был подорван автономной системой безопасности.

"Международная команда исследователей с участием специалистов из Института солнечно-земной физики СО РАН (Иркутск) нашла необычные последствия в ионосфере (верхний слой атмосферы планеты c высокой концентрацией свободных ионов и электронов - прим. ТАСС) в результате взрыва сверхтяжелого космического корабля Starship 18 ноября 2023 года", - пишет издание.

По словам ведущего научного сотрудника ИСЗФ СО РАН, доктора физико-математических наук Юрия Ясюкевича, запуск ракеты и взрыв вызвали неожиданный отклик в ионосфере.

"Космический корабль летел со скоростью, превышающей скорость звука, и образовывал конусообразные атмосферные ударно-акустические волны - что-то похожее на волны, идущие вслед за быстро движущимся катером. Они имели очень большую амплитуду, но самым неожиданным было то, что наблюдалось много колебаний и что волны распространялись в северном направлении. Обычно при запусках космических аппаратов наблюдают распространение волн на юг. <…> Взрыв космического корабля привел к образованию плазменной (ионосферной) дыры - состояния ионосферы, когда из нее исчезают заряженные электроны. Обычно такие дыры образуются в результате химических процессов в ионосфере из-за взаимодействия с топливом двигателей", - пояснил Ясюкевич.

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По словам ученого, это первый случай обнаружения нехимической плазменной дыры, образовавшейся в результате техногенного взрыва.