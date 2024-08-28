Samsung будет обновлять ПО телевизоров 7 лет. Но старых моделей это не касается
Samsung объявила, что будет поддерживать обновления операционной системы Tizen для своих смарт-телевизоров в течение 7 лет с момента их выпуска.
Однако это нововведение касается только моделей, выпущенных с 2023 года, и телевизоров, представленных в марте 2024 года. Старые модели не получат долгосрочные обновления.
Это заявление сделано на фоне усиливающейся конкуренции на рынке смарт-телевизоров, особенно со стороны китайских производителей, таких как TCL, которые постепенно увеличивают свою рыночную долю.
Samsung, оставаясь крупнейшим производителем смарт-телевизоров, надеется, что длительная поддержка обновлений позволит ей укрепить свои позиции и увеличить разрыв с конкурентами.
Отметим, что конкретный список моделей, которые получат семилетнюю поддержку, пока не озвучен. Ждем дополнительной информации от корейской компании в ближайшее время.