Samsung будет обновлять ПО телевизоров 7 лет

Samsung объявила, что будет поддерживать обновления операционной системы Tizen для своих смарт-телевизоров в течение 7 лет с момента их выпуска.

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Однако это нововведение касается только моделей, выпущенных с 2023 года, и телевизоров, представленных в марте 2024 года. Старые модели не получат долгосрочные обновления.

Это заявление сделано на фоне усиливающейся конкуренции на рынке смарт-телевизоров, особенно со стороны китайских производителей, таких как TCL, которые постепенно увеличивают свою рыночную долю.

Samsung, оставаясь крупнейшим производителем смарт-телевизоров, надеется, что длительная поддержка обновлений позволит ей укрепить свои позиции и увеличить разрыв с конкурентами.

Отметим, что конкретный список моделей, которые получат семилетнюю поддержку, пока не озвучен. Ждем дополнительной информации от корейской компании в ближайшее время.