Доказана неточность данных о сердце с фитнес-браслетов

Ученые из Университета Западной Вирджинии обнаружили, что данные о вариабельности ритма сердца, получаемые от фитнес-трекеров и умных часов, могут быть неточными.

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Исследователи сравнили данные, полученные от носимых устройств, с данными, полученными с помощью электрокардиограммы (ЭКГ). Они обнаружили, что эти два метода измерения дают разные результаты. Это важный показатель, потому что вариабельность ритма сердца является важным показателем здоровья человека.

Ученые считают, что производители носимых устройств должны использовать более точные методы измерения вариабельности ритма сердца. Это позволит людям более точно оценивать свое здоровье с помощью этих устройств.

Исследование также показало, что не все носимые устройства одинаково точны. Некоторые устройства используют более точные методы измерения, чем другие.

Ученые планируют продолжить исследования в этой области и разработать новые методы измерения вариабельности ритма сердца. Это поможет людям более точно оценивать свое здоровье и принимать правильные решения для поддержания своего здоровья.