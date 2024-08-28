Samsung выпустит смартфон-рулон

Южнокорейская корпорация Samsung пообещала выпустить смартфон с рулонным дисплеем. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Выступая на конференции IMID 2024, представители компании заявили, что Samsung продолжает работу над концептуальными складными девайсами. Среди прочих руководители IT-гиганта анонсировали выпуск в будущем гаджетов с рулонным экраном.

Подобный дисплей можно будет сворачивать для более удобной переноски с места на место. Также в Samsung заявили, что работают над устройствами, имеющими переднюю панель, которая может складываться в нескольких местах.

По словам журналистов медиа, актуальные складные смартфоны, как правило, складываются в одном месте. Однако китайские корпорации Oppo, Huawei и Xiaomi уже продемонстрировали прототипы аппаратов, экран которых можно сложить два или три раза.

Главной особенностью гаджета с экраном, который можно будет сложить несколько раз или свернуть в трубочку, в Samsung назвали портативность. Специалисты пояснили, что подобные девайсы могут иметь компактный размер, но в разложенном состоянии их дисплей будет сравним по габаритам с экраном планшета или ноутбука.

Ранее корпорация Samsung заявила о создании новых OLED-панелей с низким энергопотреблением. По словам специалистов фирмы, новые экраны позволят смартфонам работать не менее 24 часов даже в интенсивном режиме.