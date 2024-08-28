Российские провайдеры начали самостоятельно ускорять YouTube

Российские провайдеры внедряют на своих сетях решения, которые позволяют абонентам преодолевать замедление видеохостинга YouTube. Об этом со ссылкой на источники в одном из операторов связи и на телеком-рынке сообщает газета «Коммерсантъ».

По словам одного из них, компании предпринимают такие действия, исходя из того, что регуляторы в России официально не объявляли о замедлении работы сервиса в стране.

18 августа сообщалось, что замедление работы YouTube вызвало интерес россиян к отечественным и менее популярным иностранным сервисам.

В середине июля крупный отечественный провайдер «Ростелеком» заявил, что в России начнет замедляться работа YouTube. Причиной оператор назвал технические проблемы, связанные с оборудованием американской компании Google в РФ. Позднее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн подтвердил, написав, что YouTube в России замедлился из-за устаревшего оборудования, которое с весны 2022 года Google перестала обслуживать. Часть своих серверов компания и вовсе отключила.