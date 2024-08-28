Блогер сравнил работу камер в Xiaomi 14 Ultra и Google Pixel 9 Pro XL

Эксперт YouTube-канала The Tech Phenomena показал, как снимают Google Pixel 9 Pro XL и Xiaomi 14 Ultra при разных условиях.

© YouTube/The Tech Phenomena

Смартфон Xiaomi 14 Ultra предлагает два цветовых режима в отличие от Pixel. Это Leica Vibrant и Leica Authentic. Примеры снимков с ними - ниже.

При 2-кратном увеличении изображение выглядит более чётким на Xiaomi по сравнению с Pixel 9 Pro XL. То же самое касается 3-кратного зума и даже 30-кратного.

Сверхширик днём у Pixel делает немного более детальные снимки в отличие от Xiaomi. При этом в режиме 50 МП более чёткая картинка при использовании зума получается на 14 Ultra.

На портретных фото у Pixel 9 Pro XL много ошибок в обнаружении краёв объектов, а вот Xiaomi справляется с этим отлично.

С примерами фотографий на оба смартфона вы можете ознакомиться ниже.

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

Вывод

Xiaomi 14 Ultra на фоне Google Pixel 9 Pro XL смотрится действительно хорошо. А вот последнему нужно улучшить программное обеспечение, в том числе портретный режим, который больше всего зависит от него.