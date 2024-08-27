Находка редкого самурайского меча в центре Берлина озадачила ученых

Немецкие археологи из Берлинского государственного музея (SMB) сделали неожиданную находку в ходе раскопок на Молькенмаркт — старейшей площади столицы Германии. Они наткнулись на японский меч XVII века, сообщается на официальном сайте научного учреждения.

© Staatliche Museen zu Berlin

Оружие самураев обнаружили во время разбора подвалов, разрушенных во время бомбардировок Берлина в ходе Второй мировой войны.

По словам ученых, сначала они приняли клинок за парадную саблю. Но более детальный осмотр показал, что артефакт относится к периоду Эдо в Японии, длившемуся с 1603 по 1868 год.

Археологи пришли к выводу, что перед ними вакидзаси — короткий меч, который самураи носили в паре с длинным мечом (катаной) и использовали в качестве запасного оружия. Также вакидзаси лучше подходил для поединков в ограниченном пространстве.

Специалисты отметили, что найденный клинок был искусно украшен узорами в виде хризантем и водяных лилий, а металлическое кольцо у основания рукояти сохранило изображение Дайкоку — одно из семи японских богов удачи.

По словам ученых, пока неизвестно, как и когда оружие японских воинов попало в Берлин. По одной из версий, меч мог быть подарком от дипломатических миссий из Страны восходящего солнца, посещавших Германию в 1862 и 1873 годах. Однако неясно, почему клинок оказался в подвалах Молькенмаркта.