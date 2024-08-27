Оценено влияние замедления на просмотры YouTube россиянами

Россияне стали меньше смотреть YouTube после замедления
Согласно данным исследования Mediascope, россияне стали меньше проводить времени за просмотром видео на YouTube после замедления сервиса. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что до замедления россияне в среднем использовали YouTube 50-52 минуты в день. В эту выборку входят все жители России, даже те, которые вообще не пользовались сервисом. Однако с 29 июля это число упало до 49 минут, после чего оно стало уменьшаться с каждой неделей. В данный момент оно составляет 38 минут в день.
Помимо этого, за последний месяц упал среднесуточный охват — до 38-39%, по сравнению с 45-46% до замедления. Также снизилось посещение YouTube среди регулярных пользователей сервиса. Согласно информации Mediascope, с мая по июль такие пользователи из России в среднем тратили на сервис более 111 минут в день, но в конце августа этот показатель упал до 91-92 минут ежедневно.
Отметим, что ранее в СМИ появилась информация, что посещаемость YouTube выросла, несмотря на замедление работы.