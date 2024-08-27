Улучшено разрешение телескопа для изучения "тени" черных дыр на 50%

Астрономы впервые объединили крупнейшие радиотелескопы Земли для ведения наблюдений на длине волны в 870 микрон, что позволило на 50% повысить разрешающую способность виртуального радиотелескопа EHT, предназначенного для наблюдений за "тенью" и окрестностями сверхмассивных черных дыр. Об этом сообщила пресс-служба Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра (CfA).

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"Чтобы понять, насколько прорывным является это достижение, представьте себе то, насколько более детальными стали фотографии при переходе с черно-белых снимков на цветные кадры. Новое "цветное зрение" позволит нам понять, какую роль играют гравитационные эффекты и магнитные поля в питании черной дыры и в формировании ее мощнейших выбросов", - заявил основатель проекта EHT Шеп Долеман, чьи слова приводит пресс-служба CfA.

Ученые пришли к такому выводу в рамках эксперимента, в ходе которого изучили возможность проведения радиоинтерферометрических наблюдений на рекордно короткой длине волны, составляющей не привычные для астрономов 1,3 мм, а 870 микрон (0,87 мм). В рамках этих наблюдений ученые одновременно наблюдают за одним и тем же объектом на небе при помощи телескопов, расположенных в разных уголках Земли, и затем особым образом объединяют собранные ими данные.

Подобные наблюдения и связанные с ними расчеты значительно проще осуществить для длинных радиоволн и микроволновых колебаний, которые к тому же слабее поглощаются атмосферой, чем короткие микроволны. Для решения этих проблем участники EHT разработали новые наборы алгоритмов для анализа и объединения данных, а также улучшили технические характеристики значительной части телескопов, участвующих в проекте.

Недавно ученые провели первую проверку работы EHT в новом режиме, в которой приняло участие шесть крупных радиообсерваторий, в том числе южноамериканские микроволновые обсерватории ALMA и APEX, гренландский телескоп GLT, испанский 30-метровый радиотелескоп IRAM, французская обсерватория NOEMA и американский комплекс SMA на Гавайских островах.

Используя этот набор телескопов, ученые получили детальные снимки шести активных ядер галактик, в центре которых находятся крупные сверхмассивные черные дыры. На этих снимках можно разглядеть даже очень мелкие объекты, которые нельзя увидеть при наблюдениях на длине волн в 1,3 мм. Благодаря этому уже в ближайшее время ученые смогут получить на 50% более четкие фотографии "тени" сверхмассивных черных дыр и их ближайших окрестностей, что поможет раскрыть механизмы формирования их выбросов - узких пучков плазмы, разогнанных до околосветовых скоростей.

О телескопе EHT

Проект Event Horizons Telescope (EHT) представляет собой своеобразную виртуальную обсерваторию-интерферометр, которая объединила в себе мощности нескольких самых чувствительных микроволновых радиообсерваторий мира. В апреле 2019 года участники проекта EHT опубликовали первую в истории фотографию "тени" черной дыры, особого региона в ее окрестностях, где можно увидеть своеобразное "отражение" горизонта событий. Это открытие наглядно подтвердило присутствие сверхмассивных черных дыр в центрах галактик.