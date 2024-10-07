Почему у многих римских статуй нет головы?

Музеи обычно стараются выставлять произведения искусства в целости: именно поэтому мы редко видим картины на половине холста или наполовину распустившиеся гобелены. Однако для римских статуй повреждения — по факту, обычное дело. Портал livescience.com рассказал, почему многие статуи из Древнего Рима выставляются без головы или рук.

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Первая и самая простая причина, по которой многие статуи теряют головы заключается в анатомии. Шея — естественная уязвимая точка человеческого тела. Если статуя вдруг упадет спустя годы в музейном архиве, то, скорее всего, первой сломается именно шея.

В то же время, это не значит, что все безголовые статуи — результат несчастных случаев. Иногда римляне намеренно уничтожали собственные памятники во время ритуала damnatio memoriae, чтобы проклясть память нелюбимого императора после смерти. Обычно сенат предписывал вычеркнуть имя правителя из исторической хроники, конфисковать его имущество и обезобразить все портреты или памятники. Император Нерон был одним из тех, кого предали забвению — именно поэтому многие его портреты повреждены.

Помимо этого, римские скульпторы порой изначально создавали статуи со снимаемыми головами. По мнению специалистов, это позволяло им использовать разные материалы для туловища и лица, распределять работу над статуей между несколькими скульпторами или даже менять голову позже.

Часть памятников осталась без голов уже в наше время. Римские скульптуры — ходовой товар на рынке антиквариата, и в какой-то момент ушлые дельцы сообразили, что можно заработать больше денег на продаже двух исторических артефактов вместо одного. Поэтому они взяли и отпилили головы сами.

Один из примеров такой практики — «Статуя женщины в плаще» в музее Гетти. На момент покупки памятника в 1972 от него осталось только туловище, хотя архивные фотографии показывали, что в 1930-х у статуи была голова. А позже старший куратор музея заметил, что один дилер антиквариата продавал древнюю голову, подозрительно похожую на недостающую часть «Женщины в плаще».