Ученый объяснил, почему вряд ли боты смогут заменить учителей-людей

По мнению соучредителя OpenAI Андрей Карпати, в дальнейшем боты на основе искусственного интеллекта могут стать экспертами в определённой предметной области. Они будут глубоко увлечены своим делом, станут прекрасно обучать, смогут говорить на всех языках мира. Благодаря этому они будут доступны всем людям. Но насколько это всё реалистично?

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Андрей Карпати не один считает, что за ботами на основе ИИ будущее и что они помогут решить проблему нехватки хороших учителей. Такого же мнения придерживаются Сэм Альтман (генеральный директор OpenAI), Сал Хан (генеральный директор Khan Academy), Марк Андрессен (венчурный капиталист), Стюарт Рассел (специалист по информатике из Калифорнийского университета в Беркли).

Однако история показывает, что, скорее всего, такие боты не станут эффективной заменой учителям-людям. Об этом говорит Аннет Ви, доцент кафедры английского языка (Университет Питтсбурга). Студенты долгое время сопротивлялись введению в процесс обучения машин, да и в целом они больше стремятся общаться с живыми людьми и вдохновляться ими.

Исследования демонстрируют, что лучше всего ученики усваивают письмо в классах до 15 человек. Однако для этого требуется больше преподавателей. И здесь может помочь искусственный интеллект.

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Но подобные технологии для обучения людей — это уже не что-то новое. Так, в 1950-х годах Б. Ф. Скиннер спроектировал так называемые обучающие машины. Если ученик отвечал на вопрос верно, то машина продвигалась вперёд, если нет — учащийся оставался на этом этапе до тех пор, пока не решал задачу.

Однако проблема была в том, что студенты не учились многому. Кроме того, они считали такие «нечеловеческие» методы скучными.

Совсем недавно появились «массовые открытые онлайн-курсы», или MOOC. И вновь студенты через какое-то время потеряли к ним интерес и вышли из системы.

Искусственный интеллект уже используется для создания репетиторов по предметам. Но насколько он станет эффективным?

Скорее всего, учащимся вновь не понравится использование ботов вместо реальных учителей. Есть несколько причин на это. Например, студенты вряд ли с такими преподавателями будут так же взволнованы и вдохновлены, как при общении с живым человеком. Отсутствие конфиденциальности и безопасности данных также может быть сдерживающим фактором. Эти платформы собирают информацию о студентах и ​​их успеваемости, которая может быть использованы не по назначению или продана.

Кроме того, если бот станет обучать миллионы людей одновременно, то мы можем утратить оригинальность. Откуда она возьмётся, если «академический успех» зависит от повторения того, что говорит инструктор на основе ИИ?