Почему кошки так не любят закрытые двери?

Если вы когда-нибудь видели, как кошки сидят перед закрытыми дверями, то наверняка замечали, что они могут выглядеть раздраженными. Но в чем причина? Почему кошкам так не нравятся двери? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

© Unsplash

По мнению экспертов, свою роль сыграла и эволюция, и хозяева кошек. Отчасти дело в том, что кошки любопытны от природы и категорически не хотят пропускать что-то интересное. Им инстинктивно интересны закрытые пространства, им всегда хочется узнать, что скрывается за закрытой дверью.

Домашние кошки, как и их дикие сородичи, стараются знать, что происходит в каждом закоулке их «территории» — и дом хозяина подпадает под этой определение. Бдительность помогает им выживать в дикой природе, но, в то же время, порой приводит к поступкам, которые смотрятся странно. Например, попытки атаковать дверь. Это не значит, что кошки «злые» — им просто повезло родиться видом, который выступает и в роли хищника, и в роли добычи одновременно. Им нужно охотиться, но, в то же время, чувствовать себя в безопасности в своем окружении.

По сути, закрытая дверь не нравится кошкам сразу по трем причинам. Они не любят, когда им не дают выбора, не любят терять контроль над ситуацией и ненавидят перемены. Не факт, что кошкам обязательно нужно попасть за закрытую дверь — им просто любопытно, что за ней находится.

Помимо этого, кошкам нравится привлекать внимание своих хозяев, а закрытая дверь мешает в этом деле. Научная работа от 2017 года, опубликованная в журнале Behavioural Processes, считает, что большинство кошек предпочитают взаимодействие с людьми другим занятиям, включая игрушки и еду. К тому же, кошки не понимают, что закрытая дверь не всегда остается закрытой. Они знают только, что место, куда раньше можно было пройти, теперь заперто. А может, им было там комфортно? Может, им нравилось там спать или играть?

В идеале, хозяевам кошек желательно соблюдать постоянство в тех частях дома, куда могут пройти кошки. Иными словами, если вы не хотите, чтобы котик был на кухне, его надо не пускать туда в принципе — а не только при гостях.