Популярному фотохостингу выписали многомиллионный штраф в России

Таганский районный суд Москвы выписал многомиллионный штраф популярному американскому фотохостингу Pinterest. Об этом сообщил Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Компанию признали виновной по части 3 статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях (повторное неисполнение владельцем соцсети обязанности по ее мониторингу или принятию мер по ограничению доступа к противоправной информации). Pinterest оштрафовали на 7 миллионов рублей.

Ранее по той же статье в России оштрафовали корпорацию Google. Таганский суд обязал ее выплатить 3,5 миллиона рублей. Кроме того, за нарушение этой нормы законодательства суд оштрафовал стриминговый сервис Twitch на один миллион рублей.

Pinterest — фотохостинг, позволяющий пользователям публиковать изображения, помещать их в тематические коллекции и делиться ими с другими людьми.