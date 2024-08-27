Xiaomi готовит к выпуску смартфон без физических кнопок

Китайская компания Xiaomi готовится к запуску нового смартфона в первой половине 2025 года, который будет полностью лишен кнопок. Об этом сообщает портал SmartPrix.

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Предстоящее устройство под кодовым названием Zhuque станет первым в своем роде благодаря отсутствию физических кнопок. Какие технологии будут использоваться для замены физических кнопок, пока неизвестно. Среди возможных вариантов: управление жестами, чувствительные к давлению грани или управление голосовыми командами.

Смартфону также приписывают подэкранную селфи-камеру, которая превзойдет по качеству снимков аналогичное решение, используемое в Samsung Galaxy Z Fold. За производительность Zhuque будет отвечать разогнанная версия предстоящего чипа Snapdragon 8+ Gen 4, который также будет использоваться в Xiaomi 15S Pro, выходящий весной-летом 2025 года.

Сколько будет стоить Xiaomi Zhuque и на каких рынках компания планирует его представить, неизвестно. На данный момент единственный смартфон без кнопок — это Meizu Zero, представленный в январе 2019 года. Однако он так и не поступил в продажу. В отличие от Xiaomi, он также был лишен всех отверстий, а зарядка и передача данных осуществлялись беспроводным способом.