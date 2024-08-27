В Астраханском заповеднике обнаружили новый вид рыбы

В Астраханском государственном заповеднике обнаружили новый вид рыбы. Как сообщает пресс-служба учреждения, в мае 2024 года недалеко от Обжоровского участка научные сотрудники поймали чуть больше десятка рыб, которые оказались азово-черноморской тюлькой, также известная как килька и иногда называемая «сарделькой».

Впервые необычную для заповедника рыбу выловили в мае 2024 года, во время лова молоди. Обнаруженные особи не принадлежали к распространенной в тех водах каспийской тюльке. Точный вид рыбы удалось установить благодаря дополнительному исследованию в августе. Сотрудники заповедника выяснили, что характерный для Черного и Азовского морей рыба попала в Волгу через Волго-Донской канал.

Отметим, что это не первый новый вид рыб, который зафиксировали эксперты. Ранее специалисты обнаружили в астраханских водах амурского чебачка из семейства карповых. Всего же ихтиофауна Астраханского заповедника «разрослась» до 65 видов.