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В Еврокомиссии заявили об отсутствии контроля над Telegram

В Еврокомиссии (ЕК) заявили об отсутствии контроля над мессенджером Telegram. Ее слова передает ТАСС.

В Еврокомиссии заявили об отсутствии контроля над Telegram
© globallookpress.com

Представители органа исполнительной власти Евросоюза заявили, что мессенджер не находится под его прямым надзором.

При этом ЕК отметила, что находится в контакте с представителями Telegram.

Ранее Еврокомиссия прокомментировала задержание основателя Telegram Павла Дурова. В ЕК отметили, что его арестовали в соответствии с законодательством Франции. Комиссия также подчеркнула, что Закон о цифровых услугах, действующий на территории Евросоюза, не предусматривает уголовного наказания.

До этого ЕК отказывалась комментировать арест Дурова. Она назвала расследование против предпринимателя национальным и порекомендовала обратиться к властям Франции за разъяснениями.

Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже. По версии французских правоохранителей, основатель мессенджера является соучастников противозаконных действий, совершаемых через Telegram. Речь идет, в том числе, о торговле запрещенными веществами и распространении детского порно. Во Франции ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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