Blue Origin назначила дату запуска New Shepard после инцидента с парашютом

Ближайший запуск суборбитального космического корабля New Shepard состоится не ранее 29 августа. Соответствующую дату назначила компания Blue Origin, сообщает SpaceNews.

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Издание напоминает, что планируемый полет станет для New Shepard первым после инцидента с частичным развертыванием при спуске одного из трех парашютов, случившегося 19 мая. В компании заявили, что установили причины произошедшего и внесли необходимые коррективы.

В июле издание Mint сообщило, что Индия и американская компания Space Exploration and Research Agency (SERA), партнером которой выступает корпорация Blue Origin из США, заключили соглашение на отправку второго индийского астронавта в космос.

В июне газета Vanguard рассказала, что Нигерия и SERA заключили соглашение на отправку первого африканского астронавта в космос.