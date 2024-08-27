Конфликт между IT-гигантами и ЕС в области ИИ обостряется

Конфликт между ведущими американскими IT-компаниями и Евросоюзом обостряется из-за политики сообщества по жесткому регулированию развития технологий искусственного интеллекта (ИИ). Такое мнение выразило агентство Bloomberg.

© Unsplash

В частности, компания Apple отказалась от выпуска на территории ЕС нового программного обеспечения (ПО) на основе ИИ Apple Intelligence, аналогичное решение приняла и корпорация Meta (признана в РФ экстремистской) в отношении обновленной версии ее открытой ИИ-модели Llama. Причиной подобных шагов компаний стало жесткое технологическое регулирование и антимонопольный контроль в ЕС, а также законодательные нормы в области защиты персональных данных. Подобные шаги компаний свидетельствуют об "эскалации давнего конфликта между Кремниевой долиной и Евросоюзом", считают обозреватели агентства.

При этом сами американские корпорации утверждают, что политика ЕС и вовсе угрожает остановить развитие технологий ИИ. В ЕС же считают, что предоставление слишком большой свободы действий компаниям-разработчикам может "усугубить ущерб, который уже наносит доминирование Кремниевой долины в мировой технологической отрасли".

В марте депутаты Европарламента одобрили закон, касающийся применения технологий ИИ. В поддержку документа, являющего первым в мире законом по этой тематике, проголосовали 523 парламентария, еще 46 депутатов высказались против. Он призван способствовать регулированию использования таких технологий, как чат-бот ChatGPT и систем биометрической идентификации в реальном времени.