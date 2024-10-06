Проклятие фараона: история расхитителей древнеегипетских гробниц

Каждый знает, что в гробницах фараонов Древнего Египта скрываются сокровища. Об этом знали и люди, которые их строили: профессия «расхитителя гробниц» существует уже многие тысячи лет. Журнал Smithsonian рассказал, как промышляли древние грабители.

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4 ноября 1922 рабочие во главе с британским археологом Говардом Картером заметили ступеньку, проступавшую из-под египетских песков. Через три недели Картер и его команда выкопали достаточно известняка и почвы, чтобы обнажить лестницу, ведущую в вестибюль древней гробницы. А точнее, гробницы Тутанхамона в Долине Царей к западу от реки Нил.

Пробурив маленькую дыру во второй двери вестибюля, археолог заглянул внутрь — и увидел невообразимое сочетание мебели, позолоченных голов животных и разобранных колесниц, а также множество других сокровищ. Гробница правителя XVIII династии была самой важной находкой среди египетских древностей. Причем важны даже не сами сокровища, а тот факт, что усыпальница Тутанхамона не была разграблена.

В древности пропасть между богатыми и бедными была разительной, поэтому в расхищении гробниц не было ничего необычного. Дворяне в прямом смысле слова закапывали собственные богатства, пока рядом с ними жили люди, которые не могли прокормить свои семьи. Поэтому разграбление могил было своего рода теневой экономикой, которой заправляли преступники, зачастую располагавшие инсайдерским знанием гробниц.

Есть вероятность, что многие грабители либо помогали строить гробницы, либо заплатили тем, кто участвовал в строительстве. Часть мародеров была камнетесами и ремесленниками, специально оставившими прорехи в стенах усыпальниц.

Хотя расхищение гробниц было неотъемлемой частью истории Древнего Египта, наиболее широкое распространение практика получила в первые два переходных периода. Из-за отсутствия сильного правителя власть стала децентрализованной, и государство могло тратить не так много денег на охрану гробниц. Конец эпохи Первого царства также ознаменовал период коррупции и неясности, которые дали волю грабителям.

Чиновники защищали усыпальницы по-разному. На дверях некоторых гробниц вырезаны проклятия, которые должны были напугать потенциальных воров. Некоторые могилы, такие как пирамида Джосера, заполнялись строительным мусором, чтобы заблокировать путь к гробнице. А в период Нового царства строители, работавшие над пирамидами, жили в изолированной деревне, чтобы снизить вероятность утечки информации и кражи. Правда, на деле эффект был прямо противоположным.

После расхищения гробниц грабители переходили к следующему шагу — сбыту похищенных сокровищ. И этот момент тоже требовал сноровки. Неудачная попытка продажи золотой маски фараона могла привести к смертной казни, поэтому многие преступники продавали ценности, которые нельзя было отследить. Например, золото и прочие драгоценные металлы — их можно переплавить, и покупатель никогда не узнает, откуда они взялись. Иногда расхитители гробниц забирали ценные ароматические масла, чтобы продавать их на международном рынке, или соскабливали позолоту с мебели и статуй.