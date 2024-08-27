Раскрыт новый способ кражи денег на Android через NFC

Злоумышленники нашли новый способ удаленной кражи денег с банковских карт. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

© Lenta.ru

Преступную схему раскрыли специалисты компании ESET, занимающейся кибербезопасностью. По их словам, мошенники научились удаленно клонировать банковские карты с помощью экосистемы Android и технологии бесконтактной оплаты NFC, а затем обналичивать их.

В ходе кражи денег мошенники по телефону представлялись клиентам определенного банка сотрудниками службы безопасности и требовали установить специальную программу, которой оказалось ПО NFCGate. Затем они просили пользователя поднести к NFC-модулю телефона банковскую карту и таким образом получали ее цифровую копию. Позже с ее помощью карту обналичивали и выводили деньги.

По словам эксперта ESET Лукаса Стефанко, он впервые видел, чтобы настолько опасный способ кражи денег эксплуатировали в реальности. Также мошенники могли клонировать карту пользователя, если получали ее в свое распоряжение или имели физический доступ. Специалисты по безопасности рассказали, что в конце 2023 года полиция Чехии разоблачила банду, которая пользовалась похожей схемой для кражи денег у жителей Праги.

В середине августа корпорация Apple открыла NFC в iPhone для сторонних сервисов бесконтактной оплаты на замену Apple Pay. Компания пошла на такой шаг из-за давления Европейской комиссии (ЕК).