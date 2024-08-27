Названы три лучших смартфона стоимостью до 10 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из трех лучших смартфонов, стоимость которых не превышает 10 тыс. руб.

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Открывает список Realme Note 50, который по цене от 5,5 тыс. руб. предлагает 6,74-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+ и частотой 90 Гц. Среди прочих характеристик указан бюджетный чип Unisoc Tiger T612, основная камера на 13 Мп, аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой медленной зарядки мощностью 10 Вт.

За ним следует Vivo Y35, оснащенный 6,58-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и частотой 90 Гц. За производительность устройства отвечает бюджетный чип Snapdragon 680, а основная камера на 50 Мп дополнена двумя 2-мегапиксельными вспомогательными модулями. Эта модель выделяется на фоне конкурентов аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Стоимость Vivo Y35 начинается от 8 тыс. руб.

При цене от 9,6 тыс. эксперты рекомендуют присмотреться к Infinix Note 30i с AMOLED-экраном диагональю 6,66 дюйма с разрешением Full HD+. Смартфон работает на базе чипа MediaTek Helio G85, имеет 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Среди прочих особенностей отмечается наличие основной камеры на 64 Мп, аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт и стереодинамиков JBL.