Названы три лучших смартфона стоимостью до 10 тысяч рублей
Редакция портала «Палач» составила подборку из трех лучших смартфонов, стоимость которых не превышает 10 тыс. руб.
Открывает список Realme Note 50, который по цене от 5,5 тыс. руб. предлагает 6,74-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+ и частотой 90 Гц. Среди прочих характеристик указан бюджетный чип Unisoc Tiger T612, основная камера на 13 Мп, аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой медленной зарядки мощностью 10 Вт.
За ним следует Vivo Y35, оснащенный 6,58-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и частотой 90 Гц. За производительность устройства отвечает бюджетный чип Snapdragon 680, а основная камера на 50 Мп дополнена двумя 2-мегапиксельными вспомогательными модулями. Эта модель выделяется на фоне конкурентов аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Стоимость Vivo Y35 начинается от 8 тыс. руб.
При цене от 9,6 тыс. эксперты рекомендуют присмотреться к Infinix Note 30i с AMOLED-экраном диагональю 6,66 дюйма с разрешением Full HD+. Смартфон работает на базе чипа MediaTek Helio G85, имеет 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Среди прочих особенностей отмечается наличие основной камеры на 64 Мп, аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт и стереодинамиков JBL.