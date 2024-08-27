Google не успела доделать Android 15 для своих же смартфонов

Компания Google задерживает выпуск Android 15 для своих фирменных смартфонов Pixel до октября. Об этом сообщает портал Android Authority.

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Несмотря на то, что исходный код Android 15 будет выпущен уже на следующей неделе, стабильная версия операционной системы для устройств семейства Pixel выйдет позже. Как правило, выпуск исходного кода совпадает с началом распространения обновлений для Pixel, но в Google решили отложить Android 15 для своих гаджетов до окончательной готовности ОС.

Это позволит компании уделить больше времени на доработку маркетинговых материалов, тестирование и исправление известных ошибок в стабильной сборке Android 15.

Согласно источнику, обновление Android 15 для смартфонов Pixel задерживается из-за необходимости повысить стабильность. В компании комментировать утечку не стали.

Google планирует выпустить новую версию ОС для смартфонов Pixel 6a и более новых моделей, а также для планшета Pixel Tablet. Когда Android 15 выйдет для смартфонов других производителей, таких как Xiaomi, Samsung, Realme, неизвестно. Возможно, этот процесс затянется до весны-лета 2025 года.