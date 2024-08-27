Mail.ru провела ребрендинг

Экосистема Mail.ru, объединяющая различные сервисы, провела ребрендинг. В частности, из названия убрали доменную зону .ru, говорится в сообщении компании.

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Дизайн будет обновлен во всех каналах коммуникации сервисов.

Изменения коснутся "Почты", "Главной страницы", "Облака", "Заметок", "Календаря", "Покупок" и т. д.

Также обновлена цветовая палитра логотипов.

"Кроме обновленного визуального языка появится маскот - белый пес Байт", - отметили в компании.

Он будет знакомить пользователей с возможностями и обновлениями продуктов и поможет ориентироваться в технологиях.