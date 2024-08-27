Инсайдер назвал признак скорого анонса нового iPad mini

В фирменных магазинах Apple заканчиваются запасы компактных планшетов iPad mini, что указывает на скорый выход новой модели. Об этом на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) написал авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман.

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Седьмое поколение iPad mini ожидается уже в этом году. Новинке приписывают флагманский чип A17 Pro, используемый в iPhone 15 Pro, для работы ИИ-системы Apple Intelligence. Также планшет должен получить обновленную фронтальную и основную камеры. В числе возможных обновлений также значатся поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Последний iPad mini был представлен в сентябре 2021 года. Это был первый планшет линейки, который получил обновленный «безрамочный» дизайн с 8,3-дюймовым экраном, Touch ID в кнопке включения и чип Apple A15.

Ближайшая презентация Apple запланирована на 9 сентября, где покажут iPhone 16, Apple Watch 10 и новые AirPods. Однако iPad mini, скорее всего, анонсируют на второй осенней презентации. По слухам, там же покажут новые компьютеры на базе фирменного чипа Apple M4, среди которых MacBook Pro, Mac mini и iMac.