Инсайдер показал все расцветки iPhone 16 Pro на фото

Инсайдер Majin Bu опубликовал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) фотографию макетов iPhone 16 Pro в четырех цветах, показав, как выглядит новая бронзовая расцветка.

© MajinBuOfficial/X

По слухам, новый бронзовый iPhone 16 Pro получит название Desert Titanium (рус. — «Пустынный Титан»), который заменит Blue Titanium («Синий Титан») из линейки iPhone 15 Pro. Флагманская линейка iPhone 16 Pro также будет представлена в цветах White Titanium, Black Titanium и Natural Titanium («Белый Титан», «Черный Титан» и «Натуральный Титан»).

Касательно Black Titanium ранее также сообщалось, что эта версия станет темнее, а Natural Titanium получит более серый оттенок.

«Как вы думаете, какой цвет будет самым продаваемым в этом году?» — подписал фотографию инсайдер.

Подписчики Majin Bu считают, что самым популярным окажется черный или бронзовый, который очень заинтересовал фанатов Apple.

Презентация Apple, на которой представят iPhone, AirPods, операционные системы и другие новинки, запланирована на 9 сентября в кампусе Apple Park в Купертино в 20:00 по московскому времени.