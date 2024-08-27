В Китае выпустили ОС с интерфейсом Windows 11

Китайские разработчики выпустили новый дистрибутив Deepin Linux 23, который привлекает внимание своим интерфейсом, почти полностью копирующим Windows 11, но основанным на Linux.

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Deepin Linux существует уже 20 лет и стал одним из старейших и наиболее развивающихся дистрибутивов Linux.

Новый релиз получил множество визуальных и функциональных улучшений, включая яркую цветовую схему и поддержку многозадачности.

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Одной из главных особенностей Deepin 23 является возможность использования его в live-режиме без установки на жесткий диск, что упрощает тестирование системы.

Deepin ориентирован на пользователей, которые хотят отказаться от Windows в пользу более безопасной и независимой альтернативы без слежки со стороны Microsoft. Система также поддерживает запуск игр с помощью официального эмулятора Proton от компании Valve, что делает её привлекательной для геймеров.